Anne kedi yavrularını doktora getirdi

İzmir Karabağlar’da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı. Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözlerini açmakta zorlanan yavrularını belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler, veteriner işleri müdürlüğünde tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.
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NTV 27.03.2021 - 14:20| Son Güncelleme : 27.03.2021 - 14:43
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