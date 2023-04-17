Anne ve 3 çocuğuna otomobil çarptı

Konya'da Hatice A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Cemile Özbek, yanında yürüyen kızı Aynaz Özbek (5) ve bebek arabasında bulunan çocukları Elif Özbek (4) ile Muhammed Rahman Özbek'e (1) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocukları refüje savruldu. Yaralı anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Hatice A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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