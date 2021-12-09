Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Sakarya’da kaldırımda yürüyen bir anne ile bebek arabasındaki çocuğu ölümden döndü. Beş katlı bir binanın en üst katındaki inşaat çalışmasından bir parça kaldırıma düştü ve bebek arabasına ok gibi saplandı. Can havliyle düşen malzemeyi kaldırarak bebeğini arabadan alan kadın bayıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğunun sağlık durumu iyi...
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