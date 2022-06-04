Anne ve kızına taciz

Kocaeli'de 14 yaşındaki kız çocuğu her sabah okula giderken otopark görevlisinin sözlü tacizine uğruyordu. Sonunda annesine haber verdi. Şüpheliye suç üstü yapan kadın da tepki gösterdiği sırada zanlının tacizine uğradı. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler - NTV Haber 04.06.2022 - 21:15 | Son Güncelleme : 04.06.2022 - 21:19

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