Anne ve kızının üzerine beton parçaları düştü

İstanbul Zeytinburnu’nda kaldırımda yürüyenlerin üzerine beton parçaları düştü. O sırada bir dükkandan çıkan anne ile 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı. Düşen beton parçalarının uzun zamandır tehlike yarattığı hatta binanın üst katlarına file gerildiği tespit edildi.

Haberler - DHA 20.09.2022 - 14:59 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 15:14

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