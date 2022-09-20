Anne ve kızının üzerine beton parçaları düştü

İstanbul Zeytinburnu’nda kaldırımda yürüyenlerin üzerine beton parçaları düştü. O sırada bir dükkandan çıkan anne ile 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı. Düşen beton parçalarının uzun zamandır tehlike yarattığı hatta binanın üst katlarına file gerildiği tespit edildi.
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DHA 20.09.2022 - 14:59| Son Güncelleme : 20.09.2022 - 15:14
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