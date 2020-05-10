Anneler Günü'nde büyük buluşma

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinin iki sağlıkçı annesinin hikayesi var yürkleri sızlatıyor. Biri iki aydır çocuğunu göremiyor diğeri ise bakacak kimsesi olmadığı için çocuğuna virüs bulaştırma endişesi taşıyor. Haberimizde iki aylık hasretin son bulma anı da yer alıyor. Haber: Melike Şahin Kamera: Bahattin Demir Kurgu: Erdal Ergen

NTV Haber 10.05.2020 - 13:59 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 14:09

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