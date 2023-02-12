Annenin voleybolcu oğluna veda mektubu: Şampiyonsunuz

Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden 48 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşından 35'i voleybol takımının oyuncuları ve ekibindendi. Aileler son ana kadar enkazdan gelecek umutlu haberi bekledi ama olmadı. Cenazeler havalimanında düzenlenen devlet töreniyle KKTC'ye gönderildi. (Haber:Merih Ak Kamera: Burak Uygun)

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