Annesi küçük Amine'yi yoğun bakımda NTV ekranından görmüştü
Yaklaşık 1 ay önce NTV ekranında manşeti atılmıştı. Türkiye, yoğun bakımdaki Amine bebeği, bir hemşirenin kucağındayken NTV ekranında tanımıştı. Dünyaya geleli 35 gün olmuşken corona virüse yakalanmıştı. Yoğun bakımda ailesinden uzağa düşmüştü. Yanında annesi yoktu ama meleği vardı. Onu Güler hemşire sarıp sarmalamış, ninnileriyle uyutmuştu. Amine bebek iyileşti ve nihayet annesinin sıcak kucağına kavuştu. O kavuşmanın hikayesini NTV ekibinden Melike Şahin derledi.
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02.07.2020 - 15:42| Son Güncelleme : 02.07.2020 - 15:47
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