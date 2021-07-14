Annesini tartakladı, araya girene silah çekti

İstanbul Sancaktepe’de bir genç, sokak ortasında annesini tartakladı, kendisini engellemeye çalışan adama da silah çekti. Yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, gencin annesini yaka paça götürmeye çalıştığı hatta vurmaya kalkıştığı görüldü. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.
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ntv.com.tr 14.07.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 11:20
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