Annesinin adını taşıyan atölyenin açılışını Emine Erdoğan yaptı

İstanbul'da, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bir teknoloji atölyesi açıldı. Atölyeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan'ın annesi "Hayriye Gülbaran'ın" adı verildi. Açılışı, Emine Erdoğan yaptı. (Haber: Melike Şahin Kamera: Alihan Sönmez, NTV Haber)

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