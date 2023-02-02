Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri
Gaziantep'te annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Suriyeli Aya Necmi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, annenin kızını elinden tutarak boş araziye götürdüğü görülüyor. İfadesinde, psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet getirip çocuğunu öldürdükten sonra cesedi boş araziye bıraktığını söyleyen 23 yaşındaki anne Nuhha Cemmel tutuklanmıştı.
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