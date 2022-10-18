Annesiyle gelip camları kırdı, sonra da ateşe verdi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da motosikletli bir genç, park yüzünden kavga ettiği komşusunun aracını kundakladı. Gencin kundaklamadan önce annesiyle birlikte otoparka inerek aracın camlarını taşla kırdığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Taşlı saldırı ve kundaklama sonucunda araç hurdaya dönerken motosikletli saldırgan gözaltına alındı.

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