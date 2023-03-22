Antakya Kalesi'nin eteklerindeki mahallenin son halini NTV ekibi görüntüledi
Hatay'da deprem sırasında dağdan kopan kayalar nedeniyle bazı noktalarda yollar hala kapalı... NTV ekibinden Melike Şahin ve kameraman Cumhur Çatkaya, Antakya Kalesi'nin eteklerindeki Dağ mahallesine gitti ve hem yollardaki devasa kayaları hem de mahalledeki son durumu görüntüledi.
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