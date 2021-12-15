Antalya açıklarında hortum

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında hortum oluştu. Side Mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Karaya ulaşmadan gözden kaybolan hortumu çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.
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İHA - DHA 15.12.2021 - 17:34| Son Güncelleme : 15.12.2021 - 17:38
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