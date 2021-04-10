Antalya emniyetinin Lara Croft'una, mermi sesi müzik gibi
Antalya'da polislere silah kullanmanın inceliklerini öğreten usta atıcı komiser Nisa Aydın (44), tek elle kullandığı silahlarla hedefi 12'den vuruyor. Bu özelliği nedeniyle 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılan Nisa Aydın, AK 47 silahını kullanarak tempolu atışlar yapıyor. Aydın, mermi sesinin kendisine müzik gibi geldiğini söylüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 bin personeli yıl içerisinde belli periyotlarla eğitime alan Aydın'ın, içerisinde özel harekat polislerinin de bulunduğu 14 kişiden oluşan özel ekibi bulunuyor. 8 bin personele kendi ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veriyor.
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NTV 10.04.2021 - 09:50| Son Güncelleme : 10.04.2021 - 10:05
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