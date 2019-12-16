Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nden 'yerel basın herkese lazım' videosu
Yerel basının kamuoyu oluşturmadaki etkisine dikkat çekmek isteyen Antalya Gazeteciler Cemiyeti, bir kısa video ile farkındalık çalışması başlattı. Başkan Mevlüt Yeni ve Antalya’da görev yapan çok sayıda gazetecinin bir araya geldiği video #yerelbasınherkeselazım etiketiyle paylaşıldı.
16.12.2019 - 09:57| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 10:04
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