Antalya Manavgat'ta denizde oluşan hortum kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 5 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
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