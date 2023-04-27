Antalya Manavgat'ta denizde oluşan hortum kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 5 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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