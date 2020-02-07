Antalya Muratpaşa'da evler yana ve öne doğru yatmaya başladı
Antalya'da 60 yıl önce kapatılan arıkların üzerine inşaa edilen gecekondularda, yıllar içinde zeminin göçmesiyle eğim oluştu. Öne ve yana yatan evlerde kalan aileler tedirgin. Kendi imkanlarıyla evlerinin yıkılmasını önlemeye çalışıyorlar. 210 binanın yarısından çoğu kullanılıyor. Muhtarlık, kullanılmayan metruk binaları ise yıktırıyor. İşte ayrıntılar...
07.02.2020 - 09:29| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 10:17
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