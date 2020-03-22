Antalya semt pazarlarında virüs önlemi

Corona virüs uyarıları Antalya'da kısmen karşılık buldu. Kentte yaşayan 65 yaş üstü kişilerin büyük bir kısmı dışarı dışarı çıkmadı. Zabıtalar denetim kapsamında semt pazarlarını gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. 67 yaşındaki bir pazarcı canlı yayında denetime yakalandı.

ntv.com.tr 22.03.2020 - 14:04 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 15:04

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