Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu (Jandarma işçi kılığına girdi)
Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 kardeş, Denizli'de Suriyeli bir ailenin evinde bulunmuştu. Çocukları eşiyle boşanma aşamasında olan babanın sakladığı ortaya çıkmıştı.jandarmanın, kayıp kardeşleri bulmak için mevsimlik işçi kılığında babanın güvenini kazandığı ve bu sayede çocuklara ulaştığı ortaya çıktı. İki kardeş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan baba ve iki Suriyeli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
17.12.2019 - 16:31| Son Güncelleme : 17.12.2019 - 16:32
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