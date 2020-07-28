Antalya'da 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada
Antalya'da bir kişi, 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, kent merkezindeki Selekler Çarşısı'nda kaydedildi. 2,5 yaşındaki çocuk, babasına ait işyerinin önünde duruyordu. Annesi de birkaç adım uzağındaydı. O sırada bir müşteri, çocuğu kucağına alıp hızla uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden anne, şüpheliyi yakaladı, çocuğunu onun elinden kurtardı. Şüpheli, şaka yaptığını öne sürdü. Aile ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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İHA - NTV Haber 28.07.2020 - 17:22| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 17:29
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