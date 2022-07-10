Antalya’da 3 yunus turist teknesiyle yüzdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tekneyle gezintiye çıkan turistler, üç yunusla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen hatta çeşitli hareketler yapan yunuslar, turistler tarafından alkışlandı.
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Anadolu Ajansı 10.07.2022 - 16:00| Son Güncelleme : 10.07.2022 - 16:10
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