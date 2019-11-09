Antalya'da 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu

Antalya'da dört kişilik Şimşek ailesinin evinde ölü bulunması ve evde var olan koku yüzünden 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisinin etkilenerek hastaneye kaldırılması üzerine siyanür şüphesi üzerinde duruluyor. 

NTV muhabiri Sibel Aksoy'u aktardığı yeni bilgilere göre, ailenin kaldığı apartmanın yöneticisi, Selim Şimşek (36)'in akşam saatlerinde bir kargo teslim aldığı bilgisini verdi. Olayla ilgili inceleme devam ederken intihar notunda 'Biz ölmezsek bizi başkaları öldürecek' yazdığını ifade etti.

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