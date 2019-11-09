Antalya'da 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu (Siyanür şüphesi)

Antalya'da dört kişilik Şimşek ailesi evlerinde ölü bulundu. İlk incelemeyi yapan sağlık ekipleri siyanür zehirlenmesi olabileceği tespitinde bulunurken evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. NTV muhabiri Sibel Aksoy olay yerinden son durumu aktardı.

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