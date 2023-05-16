Antalya'da falezdeki yapıya tartışmalı karar

Antalya'da falezlerdeki yapılaşma bir kez daha gündeme geldi. Bölgedeki çok katlı binalar ve binalara sonradan yapılan eklentiler dikkat çekiyor. Falezlerin bazı bölümlerinde kayma ve çatlamalar da mevcut. Falezlerin üzerindeki bir yapıya verilen "Güçlendirme gerekmiyor" raporu ise tartışma yarattı. Uzmanlar özellikle yapılara kaçak olarak eklenen ilave bölümler için acil çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
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