Antalya'da feci kazada çocuk sürücü ölümden döndü

Antalya'da 14 yaşındaki Hamza Kipik’in kullandığı motosiklet ile Ali Kaan Yaman’ın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaralanan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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