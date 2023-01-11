Antalya'da fırtına ve yağmur hayatı durma noktasına getirdi

Şiddetli yağmur ve fırtına yurdun güney kesimlerinde etkili oluyor. Antalya'da cadde ve sokaklar göle döndü, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Fırtınanın şiddeti o kadar arttı ki, Konyaaltı Sahili'nden NTV canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Aslı Duran, yayın sırasında ayakta durmakta bile zorlandı.

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