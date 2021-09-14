Antalya’da iki hortum birden oluştu

Antalya’nın Kemer ilçesinde denizde peş peşe iki hortum oluştu. Yaklaşık 20 dakika boyunca denizin üzerinde ilerleyen hortumları gören vatandaşlar, hemen cep telefonlarıyla kaydetti. Hortumlar kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

ntv.com.tr 14.09.2021 - 12:46 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 12:54

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