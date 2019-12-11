Antalya’da kırmızı alarm: Bu gece metrekareye 250 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'nin "kırmızı kod" ile uyardığı Antalya'da akşam üzeri başlayan yağış etkisini artırarak sürüyor. AFAD ve itfaiye teyakkuzda bulunuyor. Uzmanlar Antalya’da bu gece metrekareye 250 kilogram yağış düşebileceğini bildirdi. NTV Muhabiri Sibel Aksoy yağışa ilişkin son durumu aktardı.
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