Antalya'da öğretmene tokat atan veli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, nöbetçi olduğu okul koridorunda tokat atan öğrenci velisi M.Ç., tutuklandı.
Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı. Z.Ö., yüzüne aldığı darbe sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından dün tutuklandı.
