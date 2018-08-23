Antalya'da Rus kadının çantasının gasp edildiği anlar kamerada

Antalya'da Rus turisti gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Rus turist Katerina Gürlersan, marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada asansörün kapısını açan şüpheli Hüseyin G. (25), Gürlersan'ın yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Gasp Büro ekipleri, şüpheli Hüseyin G'yi yakınlarda bulunan bir pastanede gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelinin gasbettiği çanta ise pastaneden aldığı poşetin içinde bulundu. O anlar kameralara böyle yansıdı.