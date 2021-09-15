Antalya'da sopalı gürültü kavgası: Bir kişi ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B'nin (41) sopayla vurduğu V.G. (35) kolundan ve başından aldığı darbelerle ağır yaralandı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan V.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 00:32| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 00:38
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