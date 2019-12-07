Antalya'da tarihi hamamı çitle çevirmeye 7 bin lira ceza
Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, Tarihi Roma Hamamı'nın çevresini dış etkenlere karşı korumak için tel örgülerle çevirdi. Ancak arazi sahipleri özel mülke müdahale edildiği gerekçesiyle belediyeye dava açtı. Belediyeye 7 milyon lira ceza verildi.
NTV Haber 07.12.2019 - 14:20| Son Güncelleme : 07.12.2019 - 15:08
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