Antalya'da trafikte yol vermeme kavgası kamerada

Antalya’da trafikte yol vermeme yüzünden çıktığı iddia edilen olayda bir otomobil sürücüsü, kamyonetin önünü kesti. Otomobildekiler araçtan inip küfür ve tehditler savururken, olayın kavgaya dönüşeceğini düşünen kamyonet sürücüsü, eşi ve çocuğunun da bulunduğu araçla olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar araç kamerası tarafından görüntülendi.
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