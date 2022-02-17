Antalyalı balıkçının köpek balığı şaşkınlığı: Bize saldırmasın

Antalya’da bir balıkçının oltasına dev bir köpek balığı takıldı. O anları cep telefonuyla kaydeden balıkçının ‘‘Of, bu ne ya. Jaws bu Jaws. Bize saldırmasın’’ dediği duyuluyor. Kurtulmak için uzun süre uğraşan köpek balığı sonunda oltayı koparıp gözden kayboldu.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 15:04 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 15:12

TÜRKİYE HABERLERİ