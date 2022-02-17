Antalyalı balıkçının köpek balığı şaşkınlığı: Bize saldırmasın
Antalya’da bir balıkçının oltasına dev bir köpek balığı takıldı. O anları cep telefonuyla kaydeden balıkçının ‘‘Of, bu ne ya. Jaws bu Jaws. Bize saldırmasın’’ dediği duyuluyor. Kurtulmak için uzun süre uğraşan köpek balığı sonunda oltayı koparıp gözden kayboldu.
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