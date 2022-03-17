Antalyalı çiftçiye hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yağdı
Antalya’da çiftçilikle geçimini sağlayan 47 yaşındaki Hüseyin Şallı’ya, hiç gitmediği İstanbul’dan 25 trafik cezası geldi. 92 model aracının Antalya haline zor gidip geldiğini anlatan Şallı, ‘‘Yazın 20’ye yakın ceza gelmişti. Daha sonra bu cezalar silindi. Şimdi yeniden cezalar geldi. Arabamın günlerdir sanayiden çıkmadığı oluyor. Ben İstanbul’un yolunu bilmem’’ diyerek cezaların silinmesini istedi.
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