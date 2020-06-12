Antalyalı siyam ikizlerinin mucize ameliyatını yapan doktor NTV'ye konuştu

Kafalarından yapışık siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, İngiltere'de 6 aylık tedavinin ardından başarılı bir ameliyat ile birbirlerinden ayrıldılar. Onları yeniden hayata bağlayan, Keşmir doğumlu Dr. Noor Ul Owase Jeelani, ameliyat öncesi hazırlıklarını, ameliyat anlarını ve tedavi sürecini NTV'den Deniz Kilislioğlu'na anlattı.

NTV 12.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 16:14

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