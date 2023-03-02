Antikacıdan yükselen ağıt gibi melodi

Serkan Sincan Hatay Antakya'da yaşayan bir antikacı... Bir yandan insanlara yardıma koşuyor, bir yandan antika dükkanının önünde kurduğu yaşam alanıyla insanlara moral oluyor Onun, farklı iki duyguyu aynı anda yaşatan görüntüleri paylaşıldı sosyal medyada... The Economist'in Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski çekti o görüntüyü... Kalp acıtan ama umut veren o görüntüdeki antikacı şöyle diyordu: "Hayat devam etmek zorunda"... Fonda ise Pink Floyd'un" wish you were here" şarkısı çalıyordu; "keşke burada olabilseydin"...
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