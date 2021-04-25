Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini"

Çanakkale'de kara savaşlarının 106. yılında, Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda geleneksel şafak ayini düzenlendi. Tören, salgın tedbirleri kapsamında sivil katılım olmadan yapıldı. Törende Kurmay Yarbay Anıl Aksoy, Atatürk'ün savaşta hayatını kaybeden Anzak askerlerinin annelerine hitaben yazdığı mektubu okudu. Avustralya'da ise geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çok az katılımla yapılan törenlere bu yıl binlerce kişi katıldı.
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NTV 25.04.2021 - 11:41| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 11:55
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