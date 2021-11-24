Arabadan etrafa ateş açıp sosyal medyadan paylaştı
Bursa’da bir kişinin arabadan etrafa ateş açıp sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti. Arkadaşlarıyla mahallede gezerken silahını çıkarıp sağa sola ateş açan maganda, o anları ‘Kim demiş mahalleyi kollamıyoruz’ mesajıyla paylaştı. Görüntüleri izleyen polis, araçtakileri yakalamak için çalışma başlattı.
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