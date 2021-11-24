Arabadan etrafa ateş açıp sosyal medyadan paylaştı

Bursa’da bir kişinin arabadan etrafa ateş açıp sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti. Arkadaşlarıyla mahallede gezerken silahını çıkarıp sağa sola ateş açan maganda, o anları ‘Kim demiş mahalleyi kollamıyoruz’ mesajıyla paylaştı. Görüntüleri izleyen polis, araçtakileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 16:40 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 16:51

TÜRKİYE HABERLERİ