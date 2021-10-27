‘Arabam çizildi’ cinayeti: Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü

Konya’da iddiaya göre, apartmanın önüne park ettiği otomobili çizilen Ahmet Ü. ‘‘Niye bakmadın?’’ diyerek apartman görevlisini bıçakladı. 24 yaşındaki Adem Topbaş, yaralı halde sığındığı markette hayatını kaybetti. Market sahibi Fariz Barıştıran ‘‘Önce Adem içeri girdi ardından da saldırgan. Bıçağı Adem’in boğazına dayadı. Elinden almak için çok uğraştım’’ dedi. 32 yaşındaki zanlı Ahmet Ü. gözaltına alındı.
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