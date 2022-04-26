‘‘Arabanı niye buraya park ettin?’’ diyerek saldırdı
İstanbul Beykoz’da park halindeki otomobilin yolu kapattığını iddia eden bir kişi, bıçakla komşusunun kapısına dayandı. ‘‘Arabayı niye buraya park ettin?’’ diyerek komşusuna bıçakla saldıran adamı mahalleli uzaklaştırdı. Saldırı sırasında elinden yaralanan baba Engin Dönmez hastaneye kaldırılırken Emre Birdal gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birdal, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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