Arabanın üstüne yatan gençler canlarını hiçe saydı
İstanbul Büyükçekmece’de 5 genç trafikte tehlike saçtı. İki genç seyir halindeki aracın üstüne yatmıştı. Pencereye oturmuş olan arkadaşları onları tutuyordu. Aracın ön tarafında da iki genç oturuyordu. Gençlerin, cep telefonuyla görüntü çeken sürücüye ‘‘Abla arka taraftan çekme, öne geç, oradan çek’’ dediği duyuluyor. Polis tarafından yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı.
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