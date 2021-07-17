Arabasında tanımadığı birini uyurken buldu

Bursa’da sabah işe gitmek için arabasına giden Mustafa Peker, içeride tanımadığı birini uyurken buldu. Olay yerine gelen polis ekibi, arabada uyuyan adamı uyandırdı. GBT kontrolü yapan polis, adının Uğur K. olduğunu ve hiçbir suç kaydının olmadığını belirledi. Kontrolün ardından Uğur K. serbest bırakılırken araç sahibi ‘‘Bilseydim böyle olacağını ben kaldırır gönderirdim, adamı rahatsız etmezdim’’ dedi.
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ntv.com.tr 17.07.2021 - 10:04| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 10:08
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