Arabayı yanmaktan böyle kurtardı

Bursa'da alev topuna dönen ev, mahalleliyi sokağa döktü. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haberler - NTV 09.12.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 10:47

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