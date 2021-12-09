Arabayı yanmaktan böyle kurtardı

Bursa'da alev topuna dönen ev, mahalleliyi sokağa döktü. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
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