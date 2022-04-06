Arabayla yanaşıp muhasebecinin çektiği parayı çaldılar
Adana’da bir şirketin muhasebecisinin bankadan çekip aracına koyduğu 820 bin TL saniyeler içinde çalındı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, aracın yanına yanaşan beyaz otomobildeki iki kişinin parayı saniyeler içinde çaldığı görülüyor. Muhasebeciyi uzun süre takip ettiği belirlenen ve sahte 2 plaka kullanarak parayı çalan hırsızlar aranıyor.
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