Aracın altında kalan 1,5 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
Adana’da geri geri gelen otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki İbrahim Bakur, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Aracın altında kalan İbrahim’in sesini çevredekiler duydu ve sürücüyü durdurdu. Çocuğu aracın altından çıkaran market sahibi Alican Güksoy ‘‘Arabanın altından aldığımda sadece burnu kanıyordu. Hemen elini yüzünü yıkadım, çok şükür durumu iyi. Görüntüleri izledik, gerçekten şok edici. Allah’tan aracın tekerleği üzerinden geçmedi’’ dedi.
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ntv.com.tr 24.03.2021 - 16:40| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 17:28
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