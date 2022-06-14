Aracın altında kalan çocuk yaşam savaşı veriyor

Tekirdağ’da kendisini kovalayan servis aracından kaçan 12 yaşındaki Batuhan K., başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen servise denk geldi ve sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalarken korkunç kaza yaşandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Haberler - İHA 14.06.2022 - 10:32 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 10:45

TÜRKİYE HABERLERİ