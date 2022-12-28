Aracın camından çıkıp diğer sürücüye vurmaya çalıştı

İstanbul’da Basın Ekspres Yolu’nda iki sürücü yol verme kavgasına tutuştu. 3 şeritli boş yolda araçlarını birbirlerinin üzerlerine sürücüler, kaza tehlikesi atlattı. Bir ara sürücülerden biri camdan çıkarak elindeki cisimle diğer araca vurmaya çalıştı. İşte trafik magandalarının boş yolda yaptıkları...

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