Aracın camından çıkıp diğer sürücüye vurmaya çalıştı
İstanbul’da Basın Ekspres Yolu’nda iki sürücü yol verme kavgasına tutuştu. 3 şeritli boş yolda araçlarını birbirlerinin üzerlerine sürücüler, kaza tehlikesi atlattı. Bir ara sürücülerden biri camdan çıkarak elindeki cisimle diğer araca vurmaya çalıştı. İşte trafik magandalarının boş yolda yaptıkları...
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