Yol verme kavgası: Yangın söndürme tüpüyle saldırdı

İstanbul Beykoz’da yol verme kavgasında sürücülerden biri diğer sürücüye yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Otomobilinden inen sürücü, kavga ettiği diğer sürücünün kamyonetini tekmeledi. Hızını alamayan öfkeli adam bu kez de bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Kavgayı görüp araçlarından inen diğer sürücüler öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı.

ntv.com.tr 02.05.2021 - 13:10 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 13:30

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